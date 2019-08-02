СК выявил 134 уклониста среди участников незаконного митинга в Москве

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Сотрудники Следственного комитета России установили, что в числе задержанных во время несогласованной акции в Москве 27 июля были 134 гражданина, которые уклонялись от прохождения военной службы.
СК выявил 134 уклониста среди участников незаконного митинга в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета России установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, — 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы», — заявили в СК.

Отмечается, что в Главное следственное управление СК по Москве к настоящему времени поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 граждан, уклоняющихся от армии.

По данным СК, санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее в Мосгорсуде сообщили, что столичные суды арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля.

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