Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

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Мэр Москвы Сергей Собянин считает оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам несанкционированной акции в столице 27 июля.
Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля
  • Reuters

Об этом Собянин сообщил в прямом эфире телеканала ТВЦ.

«Они (участники несанкционированной акции. — RT) перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, к блокированию улиц, нападению на полицейских. Они вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватным», — заявил он.

По мнению мэра столицы, полицейские выполняли свой долг.

Ранее первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

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