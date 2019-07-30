Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля
- Reuters
Об этом Собянин сообщил в прямом эфире телеканала ТВЦ.
«Они (участники несанкционированной акции. — RT) перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, к блокированию улиц, нападению на полицейских. Они вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватным», — заявил он.
По мнению мэра столицы, полицейские выполняли свой долг.
Ранее первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.