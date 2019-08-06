Суд принял иск о лишении родительских прав двух участников акции в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Перовского суда Москвы.
«Заявление Перовской межрайонной прокуратуры Восточного административного округа Москвы о лишении родительских прав зарегистрировано в суде», — отметил собеседник.
Ранее сообщалось, что двоих участников акции в Москве могут лишить родительских прав.
27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция, в которой, по информации полиции, приняли участие около 3,5 тыс. человек.
На несогласованной акции 3 августа были задержаны около 600 человек.