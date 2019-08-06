Суд принял иск о лишении родительских прав двух участников акции в Москве

Суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием лишить родительских прав супругов, которые участвовали в несанкционированном митинге 27 июля с малолетним сыном.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Перовского суда Москвы.

«Заявление Перовской межрайонной прокуратуры Восточного административного округа Москвы о лишении родительских прав зарегистрировано в суде», — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что двоих участников акции в Москве могут лишить родительских прав.

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция, в которой, по информации полиции, приняли участие около 3,5 тыс. человек.

На несогласованной акции 3 августа были задержаны около 600 человек.