Эксперт прокомментировал проверку Роспотребнадзором минеральной воды

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Кирилл Горшенин
Руководитель Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар прокомментировал исследование Роспотребнадзора, согласно которому были обнаружены нарушения обязательных требований в партиях минеральной воды.
Эксперт прокомментировал проверку Роспотребнадзором минеральной воды
  • © pixabay.com

Специалисты проверили более 300 тыс. партий минеральной воды весом более 245 тыс. тонн.

«В настоящее время обязательной сертификации питьевой бутилированной воды нет. Это декларирование о соответствии. Это говорит о том, что производитель сам разрабатывает технические условия, на основании которых разливает воду. По большому счёту он что захотел, то и залил», — рассказал эксперт.

Кроме того, в ведомстве выступили с идеей маркировки питьевой воды средствами идентификации, что позволит исключить возможность попадания на рынок нелегальной продукции.

По словам эксперта, это вряд ли окажет какое-либо влияние на ситуацию с безопасностью воды.

«Производитель в лучшем случае находит скважину, в худшем — берёт водопровод, чуть-чуть очищает — и вода будет высочайшего качества. Разрабатываются технические условия, и после очищения от хлора и железа нет значения, маркирована вода или нет», — добавил Гончар.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об обнаружении нарушений обязательных требований более чем в 130 партиях минеральной воды. Проверка проводилась в период с 2017-го по первое полугодие 2019 года.

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