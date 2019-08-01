Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбуза

Роспотребнадзор рассказал, как при покупке определить зрелость арбуза.

«Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально жёлтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твёрдой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый», — указали в ведомстве.

Вместе с этим уточняется, что на зрелость арбуза указывают сухие ножка и усик.

Определить хороший плод также можно с помощью прощупывания и простукивания. Зрелый арбуз вибрирует при ударе ладонью, а при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук. Если же его сжать вдоль продольной оси, то должен быть слышен слабый хруст.

Если после разреза плод имеет кислый запах, то есть его нельзя, так как существует риск пищевого отравления.

Достоверно определить наличие нитратов на глаз сложно, однако есть характерные признаки. Например, цвет мякоти арбуза с нитратами интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком, а его волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, а со всеми оттенками жёлтого.

В ведомстве рекомендуют брать арбузы среднего размера.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что бахчевые развалы в столице откроются в субботу, 3 августа.