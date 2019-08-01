В МЧС рассказали об экологических последствиях лесных пожаров в Сибири

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Главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России Ирек Хасанов заявил об экологических последствиях лесных пожаров в Сибири.
В МЧС рассказали об экологических последствиях лесных пожаров в Сибири
  • РИА Новости

«Загрязнение атмосферы большим количеством продуктов горения при крупных пожарах может приводить к крупным экологическим и климатическим последствиям», — цитирует его ТАСС.

В качестве примера он привёл 1972 и 2010 годы, когда в общей сложности сгорело более 1,4 тыс. га лесов. По оценке Хасанова, тогда в атмосферу было выброшено от 15 до 20 млн тонн оксида и диоксида углерода. Он также добавил, что ситуацию ухудшает ещё и то, что природные пожары на большой площади начинают сами себя поддерживать: вокруг них повышается температура, а дым не пускает атмосферные циклоны с осадками.

Ранее замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров на большой площади в Сибири.

29 июля губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушение лесных пожаров на части территории Сибири может быть бессмысленным.

В июне председатель Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко в интервью журналисту Андрею Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли региона и поступающих ей угрозах. Позднее депутаты заксобрания региона проголосовали за её отставку.

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