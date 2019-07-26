Единый день диспансеризации пройдёт 27 июля в Подмосковье

Единый день диспансеризации пройдёт в субботу, 27 июля, в Московской области, сообщает телеканал «360».

Пройти обследование могут граждане 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годов рождения, а также жители региона старше 40 лет.

Как пояснила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова, диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии и, в случае необходимости, своевременно начать лечение.

Акция состоится в таких районах и округах, как Воскресенский, Дзержинский, Дубна, Егорьевск, Ивантеевка, Ленинский, Лобня, Можайский, Мытищи, Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Серпухов, Фрязино, Электрогорск.

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