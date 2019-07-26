Эксперт отметил важность закона о наказании за препятствование работе медиков

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с RT прокомментировал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.

«В целом, культура поведения людей на дороге у нас растёт. Но, в любом случае, остаются ситуации, когда скорая помощь с трудом пробивается через поток машин. Так что, я думаю, такой закон о наказании для граждан, которые мешают медицинским работникам и проезду машин скорой помощи — своевременный, нужный и полезный», — считает эксперт.

Калачёв также отметил, что бывали случаи, когда «водители намеренно мешали проезду медицинского транспорта».

«Такие люди должны нести ответственность. Самое главное — широко тиражировать информацию об этом законе», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.