Эксперт отметил важность закона о наказании за препятствование работе медиков

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Анна Лушникова
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с RT прокомментировал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Эксперт отметил важность закона о наказании за препятствование работе медиков
  • РИА Новости

«В целом, культура поведения людей на дороге у нас растёт. Но, в любом случае, остаются ситуации, когда скорая помощь с трудом пробивается через поток машин. Так что, я думаю, такой закон о наказании для граждан, которые мешают медицинским работникам и проезду машин скорой помощи — своевременный, нужный и полезный», — считает эксперт.

Калачёв также отметил, что бывали случаи, когда «водители намеренно мешали проезду медицинского транспорта».

«Такие люди должны нести ответственность. Самое главное — широко тиражировать информацию об этом законе», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.

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