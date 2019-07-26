Двое пострадавших при пожаре в хабаровском лагере остаются в больнице

Два ребёнка, пострадавших в результате пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, остаются на лечении в больнице.

Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

«На сегодняшний день на лечении находятся шесть детей. Из них два ребёнка получают лечение в поликлинике по месту жительства, два выписаны домой в удовлетворительном состоянии. Ещё двое с отравлением угарным газом продолжают стационарное лечение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с пострадавшими при пожаре в «Холдоми» детьми и их родителями работают психологи.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в «Холдоми».

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса произошёл ночью 23 июля, сгорело более 20 палаток. Четверо детей погибли.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.