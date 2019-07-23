Установлена причина отравления детей в лагере под Алуштой

Установлена причина отравления детей в лагере «Берег» под Алуштой, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования показали, что это патогенный стафилококк у сотрудников пищеблока.

Персонал не соблюдал правила личной гигиены, нарушал санитарно-гигиенические требования при приготовлении и раздаче готовых блюд.

Все материалы переданы в суд. Работа лагеря временно приостановлена, передаёт РИА Новости Крым.

Информация о случаях острой кишечной инфекции в лагере поступила 20 июля.

Диагноз «острый гастроэнтерит» поставлен 16 детям, по показаниям госпитализированы десять детей, остальные шесть переданы для амбулаторного наблюдения и лечения по месту жительства.

По данным на 22 июля, из стационара выписаны все дети. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Также даны рекомендации для амбулаторного наблюдения.