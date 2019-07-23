Дело о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае передадут в ГУ СК
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«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования поручил передать в Главное следственное управление СК уголовное дело по факту пожара в детском оздоровительном лагере в Хабаровском крае», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Бастрыкин потребовал от следствия установить круг виновных лиц и выяснить причины ЧП.
Ранее экстренные службы сообщили, что тушение пожара в палаточном городке под Хабаровском заняло более двух часов.
По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправности одного из обогревателей, установленных в палатках.
Пожар на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл 22 июля, один ребёнок погиб, ещё трое пострадали.