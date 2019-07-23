Дело о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае передадут в ГУ СК

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Уголовное дело о пожаре в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае будет передано в центральный аппарат Следственного комитета России, заявили в пресс-службе ведомства.
Дело о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае передадут в ГУ СК
  • © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования поручил передать в Главное следственное управление СК уголовное дело по факту пожара в детском оздоровительном лагере в Хабаровском крае», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Бастрыкин потребовал от следствия установить круг виновных лиц и выяснить причины ЧП.

Ранее экстренные службы сообщили, что тушение пожара в палаточном городке под Хабаровском заняло более двух часов.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправности одного из обогревателей, установленных в палатках.  

Пожар на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл 22 июля, один ребёнок погиб, ещё трое пострадали.

СК возбудил два уголовных дела.

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