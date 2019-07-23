Тушение пожара в лагере в Хабаровском крае заняло более двух часов
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«Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 19:33 мск. На место прибыли сотрудники краевой пожарной части, которые через полчаса, в 20:03 мск, локализовали пожар на площади 2,4 тыс. кв. метров. В 21:46 мск он был полностью ликвидирован» — цитирует ТАСС экстренные службы.
Отмечается, что в тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 14 человек.
По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность одного из обогревателей, установленных в палатках.
Ранее сообщалось, что по факту гибели ребёнка при пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело.
Пожар на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл 22 июля, один ребёнок погиб, ещё трое пострадали.