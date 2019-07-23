Тушение пожара в лагере в Хабаровском крае заняло более двух часов

Короткая ссылка
На тушение пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае ушло более двух часов.
Тушение пожара в лагере в Хабаровском крае заняло более двух часов
  • © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

«Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 19:33 мск. На место прибыли сотрудники краевой пожарной части, которые через полчаса, в 20:03 мск, локализовали пожар на площади 2,4 тыс. кв. метров. В 21:46 мск он был полностью ликвидирован» — цитирует ТАСС экстренные службы. 

Отмечается, что в тушении пожара было задействовано пять единиц техники и 14 человек. 

По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность одного из обогревателей, установленных в палатках. 

Ранее сообщалось, что по факту гибели ребёнка при пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело

Пожар на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл 22 июля, один ребёнок погиб, ещё трое пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить