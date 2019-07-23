В Хабаровском крае ликвидировали пожар в палаточном лагере

Пожар потушен в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе полностью ликвидирован», — указывается в сообщении.

Всего в палаточном лагере находились 189 детей. В настоящее время они размещены в стационарном двухэтажном деревянном корпусе на территории горнолыжной базы.

Ранее три ребёнка пострадали и один погиб в результате возгорания в палаточном городке в Хабаровском крае.

Как позднее сообщили в МЧС, в реанимационное отделение Центральной районной больницы в посёлке Солнечный с ожогами госпитализированы три ребёнка 2006-2008 гг. рождения.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.