В региональном Минздраве рассказали о пострадавших в ДТП под Омском

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По данным Министерства здравоохранения Омской области, шестеро пострадавших при столкновении двух автомобилей находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«Пострадали шесть детей и шесть взрослых. Взрослые направлены в БСМП №1, дети — в Детскую городскую больницу №3», — заявил собеседник агентства. 

Отмечается, что одному ребёнку была назначена операция. Все взрослые находятся в тяжёлом состоянии.

УМВД по Омской области сообщило, что, по предварительным данным,  водитель автомобиля Nissan Pathfinder нарушил ПДД и допустил столкновение с двигавшимся по встречному направлению автомобилем Renault Logan. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Renault, ещё 12 пассажиров обоих автомобилей пострадали.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших в результате ДТП.

Также URA.RU информировало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

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