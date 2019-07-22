В Омской области в ДТП пострадали 11 человек

Короткая ссылка
В результате ДТП в Омской области с участием кроссовера и легкового автомобиля погибли два человека, 11 получили травмы.
В Омской области в ДТП пострадали 11 человек
  • РИА Новости

«Сегодня на 830-м километре трассы «Иртыш» водитель Nissan Pathfinder при обгоне выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с легковой машиной Renault Logan», — сообщает Интерфакс. 

В результате происшествия два пассажира Renault погибли.

Оба водителя, а также пассажиры Renault и Nissan были госпитализированы. Среди пострадавших пятеро несовершеннолетних. 

Ранее в Омской области вынесли приговор водителю автобуса, признанному виновным в ДТП, приведшему к гибели двух человек.

Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить