В Омской области в ДТП пострадали 11 человек

В результате ДТП в Омской области с участием кроссовера и легкового автомобиля погибли два человека, 11 получили травмы.

«Сегодня на 830-м километре трассы «Иртыш» водитель Nissan Pathfinder при обгоне выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с легковой машиной Renault Logan», — сообщает Интерфакс.

В результате происшествия два пассажира Renault погибли.

Оба водителя, а также пассажиры Renault и Nissan были госпитализированы. Среди пострадавших пятеро несовершеннолетних.

Ранее в Омской области вынесли приговор водителю автобуса, признанному виновным в ДТП, приведшему к гибели двух человек.

Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.