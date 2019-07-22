В Омской области в ДТП пострадали 11 человек
- РИА Новости
«Сегодня на 830-м километре трассы «Иртыш» водитель Nissan Pathfinder при обгоне выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с легковой машиной Renault Logan», — сообщает Интерфакс.
В результате происшествия два пассажира Renault погибли.
Оба водителя, а также пассажиры Renault и Nissan были госпитализированы. Среди пострадавших пятеро несовершеннолетних.
Ранее в Омской области вынесли приговор водителю автобуса, признанному виновным в ДТП, приведшему к гибели двух человек.
Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.