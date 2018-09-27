В Омске машина съехала в подземный переход

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В Омске водитель автомобиля ГАЗ-3310 не справился с управлением и съехал в подземный переход, сообщает УМВД по региону.
В Омске машина съехала в подземный переход
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«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ГАЗ-3310, мужчина 1986 года рождения, двигаясь по проспекту Карла Маркса со стороны улицы Циолковского в направлении улицы Котовского, в районе дома 43б по проспекту Карла Маркса не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на препятствие (подземный переход)», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что водитель автомобиля был осмотрен на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи, от госпитализации мужчина отказался.

В ведомстве заявили, что обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки.

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