В Курганской области завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими

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В Курганской области возбудили уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия с тремя погибшими, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
В Курганской области завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
  • РИА Новости

В полиции подтвердили, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП он попытался скрыться, но был задержан и в настоящее время арестован. Ему грозит от четырёх до девяти лет тюрьмы.

Авария произошла в пятницу, 21 сентября, в Половинском районе. Автомобиль совершил наезд на пешеходов.

В конце августа телеканал «360» сообщил, что дело о гибели двух человек в ДТП в Саратовской области передали в Центральный аппарат СК России.

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