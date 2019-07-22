Председатель НАК прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.

«Если этот факт является истинным и будет доказан, то это типичное злоупотребление. Мы же понимаем прекрасно, что история «борьбы с коррупцией» и решение политических задач — это две разные истории», — сказал он.

По словам Кабанова, «публичные лидеры либерального толка не прочь воспользоваться служебным положением».

«Они объясняют это тем, что, мол, мы политическая оппозиция, нам никто не даст ничего сделать, а вот наши друзья, которые нас поддерживают, предоставят нам соответствующие поблажки. Двойные стандарты работают в этой системе очень чётко», — заключил он.

Ранее сообщалось, что жители дома на Рождественском бульваре обратились в правоохранительные органы в связи с тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального. Здесь разместился Центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму.

Подробнее — в материале RT.