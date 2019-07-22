Юрист прокомментировал ситуацию с размещением штаба Навального в подвале дома в Москве

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Основатель «Юридического бюро Юрьева» Родион Юрьев прокомментировал в разговоре с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
Юрист прокомментировал ситуацию с размещением штаба Навального в подвале дома в Москве

    «Российское законодательство требует проведения собрания собственников в случае необходимости сдать в аренду общее имущество многоквартирного дома. Решение на этом общем собрании принимается не менее чем двумя третями голосов. О проведении такого собрания жильцов должны предупредить заранее, а его результаты — опубликовать на одном из государственных порталов раскрытия информации», — объяснил юрист.

    По словам Юрьева, если подвал сдан в аренду без согласия жильцов, это противоречит закону.

    «Собрания среди собственников по этому вопросу не проводилось, руководство ТСЖ не поставило нас в известность о своих планах. Не говоря уже о возможном голосовании», — рассказала RT жительница дома Ольга Балабанова.

    Отмечается, что на государственном сайте «Реформа ЖКХ» отсутствуют какие-либо опубликованные документы по материалам собраний жильцов этого дома. 

    Получить комментарий самого Михаила Шульмана RT не удалось.

    Ранее сообщалось, что жители дома на Рождественском бульваре обратились в правоохранительные органы в связи с тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального. Здесь разместился Центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму.

    Подробнее —  в материале RT.

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