В Минздраве рассказали о пользе ягод

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в беседе с RT рассказал о пользе ягод и дал советы по их сбору.

«Никаких специфических противопоказаний нет. Это хороший источник пищевых волокон, хороший источник витамина С прежде всего, некоторых других минорных компонентов. Если нет какой-то специфической аллергии или каких-то других реакций, они доступны и полезны всем», — сказал диетолог.

Он также посоветовал не собирать ягоды у дорог и в рабочих зонах, так как ягоды могут накапливать токсичные элементы.

Диетолог добавил, что не существует нормы по количеству съеденных ягод в день, но всё должно быть в разумных пределах. Специалист уточнил, что не стоит есть незрелые ягоды.

Раннее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору лучших сезонных ягод.