В Минздраве рассказали о пользе ягод
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- РИА Новости
«Никаких специфических противопоказаний нет. Это хороший источник пищевых волокон, хороший источник витамина С прежде всего, некоторых других минорных компонентов. Если нет какой-то специфической аллергии или каких-то других реакций, они доступны и полезны всем», — сказал диетолог.
Он также посоветовал не собирать ягоды у дорог и в рабочих зонах, так как ягоды могут накапливать токсичные элементы.
Диетолог добавил, что не существует нормы по количеству съеденных ягод в день, но всё должно быть в разумных пределах. Специалист уточнил, что не стоит есть незрелые ягоды.
Раннее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору лучших сезонных ягод.