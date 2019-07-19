Роскачество дало рекомендации по выбору ягод

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Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору лучших сезонных ягод, пишут «Известия». По их словам, сейчас на прилавках можно найти вкусную голубику, малину, крыжовник, смородину и ежевику.
Роскачество дало рекомендации по выбору ягод
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Как отмечается в материалах, свежую качественную ягоду можно отличить по зелёным черешкам и листочкам. Гладкая, упругая поверхность плодов с равномерной окраской является показателем зрелости ягоды.

Созревшую естественным образом и не перележавшую ягоду, как правило, можно определить по более яркому аромату, указывают специалисты.

Самый надёжный способ купить свежие ягоды — обратиться напрямую на плантацию или в собственные торговые точки производителей, сообщили в организации.

Если же такой возможности нет, то за покупкой лучше идти не на рынок, где отследить происхождение товара крайне сложно, а в крупные магазины.

Что касается фасовки, то чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продаётся, говорят эксперты. В больших коробках плоды быстро покрываются плесенью и гниют.

Также специалисты советуют не брать ягоды, из которых вытекает сок или у которых характерный винный аромат брожения — это признаки того, что они уже испорчены.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору арбуза.

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