Роскачество дало рекомендации по выбору арбуза

Роскачество опубликовало рекомендации по выбору спелого арбуза и посоветовало покупать эту ягоду на рынках и ярмарках.

Об этом сообщает РИА Новости.

При выборе арбуза стоит обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть. Для проверки зрелости продукта стоит по нему постучать. Если звук глухой — значит арбуз перезрел, а если звонкий, то арбуз может оказаться незрелым.

Специалисты предупреждают, что форма и цвет арбуза, а также сухой хвостик на его вкус не влияют. Арбуз не должен тонуть — в противном случае это признак того, что ягода перезрела, из неё вышел воздух.

Как отмечает Newinform, продавец должен иметь документацию о поставщике, качестве товара и безопасности его употребления. Покупатель имеет право с ней ознакомиться.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору готового шашлыка.