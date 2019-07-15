Число госпитализированных после ДТП в Башкирии выросло до 16

В МЧС заявили, что число госпитализированных в результате опрокидывания автобуса на трассе в Башкирии выросло до 16.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По последней информации, в результате ДТП погибли шесть человек, 16 человек доставлены в городские больницы, в том числе один ребёнок», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о 15 госпитализированных в результате аварии.

14 июля в Башкирии на трассе Уфа — Белорецк перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 39 человек.

По факту ДТП в Башкирии возбуждено уголовное дело по двум статьям.