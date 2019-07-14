Автобус с 39 пассажирами перевернулся в Башкирии

Короткая ссылка
Автобус с 39 пассажирами перевернулся в Башкирии, есть пострадавшие в результате инцидента, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
Автобус с 39 пассажирами перевернулся в Башкирии
  • vk.com
  • © Башҡортостаным | яңылыҡтар

«Автобус, перевозивший 39 человек, опрокинулся. Есть пострадавшие, уточняется, сколько их и в каком они состоянии», — рассказали в Госавтоинспекции.

Как отмечается, в аварию попал автобус марки King Long. ДТП случилось на трассе Белорецк — Инзер.

Ранее в ДТП в Брянской области с участием микроавтобуса и грузовика погибли три человека, ещё двенадцать пострадали.

Кроме того, портал kp.ru передавал, что Следственный комитет России начал проверку по факту ДТП с участием рейсового микроавтобуса в Тверской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить