Автобус с 39 пассажирами перевернулся в Башкирии, есть пострадавшие в результате инцидента, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

«Автобус, перевозивший 39 человек, опрокинулся. Есть пострадавшие, уточняется, сколько их и в каком они состоянии», — рассказали в Госавтоинспекции.

Как отмечается, в аварию попал автобус марки King Long. ДТП случилось на трассе Белорецк — Инзер.

Ранее в ДТП в Брянской области с участием микроавтобуса и грузовика погибли три человека, ещё двенадцать пострадали.

Кроме того, портал kp.ru передавал, что Следственный комитет России начал проверку по факту ДТП с участием рейсового микроавтобуса в Тверской области.