В результате ДТП с автобусом в районе Брянска погибли три человека

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В Брянской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате погибли три человека, ещё двенадцать пострадали.
В результате ДТП с автобусом в районе Брянска погибли три человека
  • РИА Новости

Инцидент произошёл на 144-м километре дороги «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Белоруссия», — сообщает РИА Новости.

Грузовой автомобиль Volvo столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, следовавшим по маршруту «Клинцы — Брянск». 

Все двенадцать пострадавших были госпитализированы, среди них двое детей. Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. 

Полиция устанавливает причину ДТП, будет проведена медицинская экспертиза состояния водителей.

Прокуратура Брянской области организовала проверку по факту аварии.

В июне ДТП с участием маршрутки произошло в Калининграде, пострадали семь человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске автомобиль столкнулся со встречной машиной и вылетел на остановку.

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