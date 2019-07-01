В результате ДТП с автобусом в районе Брянска погибли три человека

В Брянской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате погибли три человека, ещё двенадцать пострадали.

Инцидент произошёл на 144-м километре дороги «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Белоруссия», — сообщает РИА Новости.

Грузовой автомобиль Volvo столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, следовавшим по маршруту «Клинцы — Брянск».

Все двенадцать пострадавших были госпитализированы, среди них двое детей. Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Полиция устанавливает причину ДТП, будет проведена медицинская экспертиза состояния водителей.

Прокуратура Брянской области организовала проверку по факту аварии.

В июне ДТП с участием маршрутки произошло в Калининграде, пострадали семь человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске автомобиль столкнулся со встречной машиной и вылетел на остановку.