В результате ДТП с автобусом в районе Брянска погибли три человека
- РИА Новости
Инцидент произошёл на 144-м километре дороги «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Белоруссия», — сообщает РИА Новости.
Грузовой автомобиль Volvo столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, следовавшим по маршруту «Клинцы — Брянск».
Все двенадцать пострадавших были госпитализированы, среди них двое детей. Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Полиция устанавливает причину ДТП, будет проведена медицинская экспертиза состояния водителей.
Прокуратура Брянской области организовала проверку по факту аварии.
В июне ДТП с участием маршрутки произошло в Калининграде, пострадали семь человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске автомобиль столкнулся со встречной машиной и вылетел на остановку.