В Калининграде в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек
- ©пресс-служба УМВД России по Калининградской области
«На улице Горького областного центра произошло ДТП, в котором пострадали семь человек... которые передвигались в качестве пассажиров в микроавтобусе», — говорится в заявлении пресс-службы на сайте управления.
По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя микроавтобуса, который не заметил двигавшийся впереди Peugeot, поворачивающий на стоянку.
Ранее в Твери маршрутка врезалась в столб, пострадали семь человек.
В мае kp.ru передавал, что в аварии с участием маршрутного такси в Петербурге пострадали четыре человека.