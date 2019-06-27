В Калининграде в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек

В Калининграде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и автомобиля Peugeot. В результате аварии пострадали семь пассажиров маршрутки, сообщили в региональном МВД.

«На улице Горького областного центра произошло ДТП, в котором пострадали семь человек... которые передвигались в качестве пассажиров в микроавтобусе», — говорится в заявлении пресс-службы на сайте управления.

По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя микроавтобуса, который не заметил двигавшийся впереди Peugeot, поворачивающий на стоянку.

Ранее в Твери маршрутка врезалась в столб, пострадали семь человек.

В мае kp.ru передавал, что в аварии с участием маршрутного такси в Петербурге пострадали четыре человека.