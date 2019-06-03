Три человека пострадали в результате ДТП в Иркутске

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Три человека получили травмы при столкновении автомобиля с маршруткой в Иркутске.
Три человека пострадали в результате ДТП в Иркутске
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Отмечается, что пострадавшими являются водитель такси и два его пассажира.

«При столкновении медицинская помощь была оказана водителю и двум пассажирам иномарки. В маршрутном такси никто не пострадал», — сказал собеседник.

Уточняется, что в маршрутном такси в момент происшествия находились восемь человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате крупного ДТП в Свердловской области погибли два человека.

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