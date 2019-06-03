Три человека пострадали в результате ДТП в Иркутске
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Отмечается, что пострадавшими являются водитель такси и два его пассажира.
«При столкновении медицинская помощь была оказана водителю и двум пассажирам иномарки. В маршрутном такси никто не пострадал», — сказал собеседник.
Уточняется, что в маршрутном такси в момент происшествия находились восемь человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате крупного ДТП в Свердловской области погибли два человека.