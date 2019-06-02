Один ребёнок погиб в результате опрокидывания машины в Нижегородской области

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В Нижегородской области произошло опрокидывания автомобиля, в результате чего один ребёнок погиб, а ещё шесть человек, включая четверых детей, получили травмы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Уточняется, что инцидент произошёл в 18:20 в городе Навашино на улице Советской.

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина совершила опрокидывание. В ДТП пострадали семь человек, в том числе четыре ребёнка. Один ребёнок 2018 года рождения погиб», — указывается в заявлении.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате крупного ДТП в Свердловской области погибли два человека.

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