В Кемерове в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

В Кемерове в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем пострадали пять человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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По данным спасательного ведомства, столкновение произошло в жилом районе Комиссарово. «В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребёнок», — отметили в МЧС. Четверо пострадавших госпитализированы, ещё одному человеку помощь оказали амбулаторно. По данным регионального ГУ МВД, грузовой автомобиль КамАЗ врезался в автобус, находившийся на остановке. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек.