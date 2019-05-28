В Кемерове в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

Короткая ссылка
В Кемерове в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем пострадали пять человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В Кемерове в ДТП с маршруткой пострадали пять человек
  • © ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

По данным спасательного ведомства, столкновение произошло в жилом районе Комиссарово.

«В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребёнок», — отметили в МЧС.

Четверо пострадавших госпитализированы, ещё одному человеку помощь оказали амбулаторно.

По данным регионального ГУ МВД, грузовой автомобиль КамАЗ врезался в автобус, находившийся на остановке.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить