В Кемерове в ДТП с маршруткой пострадали пять человек
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По данным спасательного ведомства, столкновение произошло в жилом районе Комиссарово.
«В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребёнок», — отметили в МЧС.
Четверо пострадавших госпитализированы, ещё одному человеку помощь оказали амбулаторно.
По данным регионального ГУ МВД, грузовой автомобиль КамАЗ врезался в автобус, находившийся на остановке.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек.