Сбившего пешеходов водителя заключили под домашний арест в Нижнем Новгороде

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Советский районный суд в Нижнем Новгороде заключил под домашний арест на два месяца 23-летнего водителя, сбившего пешеходов на остановке. Об этом сообщает NewsNN.ru.
Сбившего пешеходов водителя заключили под домашний арест в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

В отношении молодого человека заведено уголовное дело.

ДТП произошло 25 мая. Погибла 67-летняя женщина, ещё пять человек пострадали.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек.

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