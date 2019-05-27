Сбившего пешеходов водителя заключили под домашний арест в Нижнем Новгороде
Советский районный суд в Нижнем Новгороде заключил под домашний арест на два месяца 23-летнего водителя, сбившего пешеходов на остановке. Об этом сообщает NewsNN.ru.
- РИА Новости
В отношении молодого человека заведено уголовное дело.
ДТП произошло 25 мая. Погибла 67-летняя женщина, ещё пять человек пострадали.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали шесть человек.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»