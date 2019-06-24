Власти Петербурга обсудили меры по снижению числа ДТП

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил принять меры, направленные на снижение числа дорожно-транспортных происшествий, сообщает Newinform.

Эту тему обсудили на заседании в Смольном в понедельник, 24 июня.

Как отметил Беглов, на данный момент не наблюдается необходимой динамики снижения количества аварий на дорогах города, и нужно разобраться с данным вопросом.

По его мнению, необходимо уделить внимание ремонту дорог и повышению культуры вождения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заявили о снижении уровня аварийности на дорогах с начала 2019 года.