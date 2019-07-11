Эксперт рассказал, как выбрать шоколад
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«Крупные кондитерские фабрики, имеющие специализированные цеха по производству шоколада, выпускают высококачественный горький шоколад с содержанием какао более 60%», — заявил он.
Как напомнил эксперт, для шоколада существует ГОСТ с чётко прописанной рецептурой, поэтому в первую очередь нужно смотреть на состав продукта.
По словам Балыхина, шоколад должен быть хрупким на излом и однородным по составу, равномерно таять в полости рта, иметь равномерную по окрасу глянцевую поверхность.
Со своей стороны, заведующий отделением неотложной кардиологии ГКБ №13 Москвы, генеральный секретарь Российского союза диетологов Альфред Богданов в беседе с радио Sputnik отметил, что в зависимости от сорта свойства шоколада существенно меняются.
«В тёмном горьком шоколаде максимальная концентрация какао. Это означает, что этот продукт более полезный, чем молочный и белый шоколад», — сказал он.
Ранее кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров оценил полезность шоколада.