Эксперт рассказал, как выбрать шоколад

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Ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин в беседе с ФАН рассказал, как выбрать шоколад.
Эксперт рассказал, как выбрать шоколад
  • © pixabay.com

«Крупные кондитерские фабрики, имеющие специализированные цеха по производству шоколада, выпускают высококачественный горький шоколад с содержанием какао более 60%», — заявил он.

Как напомнил эксперт, для шоколада существует ГОСТ с чётко прописанной рецептурой, поэтому в первую очередь нужно смотреть на состав продукта.

По словам Балыхина, шоколад должен быть хрупким на излом и однородным по составу, равномерно таять в полости рта, иметь равномерную по окрасу глянцевую поверхность.

Со своей стороны, заведующий отделением неотложной кардиологии ГКБ №13 Москвы, генеральный секретарь Российского союза диетологов Альфред Богданов в беседе с радио Sputnik отметил, что в зависимости от сорта свойства шоколада существенно меняются.

«В тёмном горьком шоколаде максимальная концентрация какао. Это означает, что этот продукт более полезный, чем молочный и белый шоколад», — сказал он.

Ранее кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров оценил полезность шоколада.

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