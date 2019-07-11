Глава крымского управления МВД снят с поста

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Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова заявила, что глава Министерства внутренних дел Крыма Олег Торубаров снят со своего поста.
Глава крымского управления МВД снят с поста
  • © пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

«Торубаров освобождён от ранее занимаемой им должности министра внутренних дел по Республике Крым», — цитирует её РИА Новости.

Кондрашова уточнила, что временно исполняющим обязанности главы МВД Крыма будет заместитель министра Павел Каранда.

Как указывает агентство, Торубаров занимал пост регионального министра с августа 2018 года.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. 

В июне стало известно об отставке по собственному желанию губернатора Астраханской области Сергея Морозова. 

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