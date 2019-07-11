Глава крымского управления МВД снят с поста
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«Торубаров освобождён от ранее занимаемой им должности министра внутренних дел по Республике Крым», — цитирует её РИА Новости.
Кондрашова уточнила, что временно исполняющим обязанности главы МВД Крыма будет заместитель министра Павел Каранда.
Как указывает агентство, Торубаров занимал пост регионального министра с августа 2018 года.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
В июне стало известно об отставке по собственному желанию губернатора Астраханской области Сергея Морозова.