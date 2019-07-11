Глава крымского управления МВД снят с поста

Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова заявила, что глава Министерства внутренних дел Крыма Олег Торубаров снят со своего поста.

«Торубаров освобождён от ранее занимаемой им должности министра внутренних дел по Республике Крым», — цитирует её РИА Новости.

Кондрашова уточнила, что временно исполняющим обязанности главы МВД Крыма будет заместитель министра Павел Каранда.

Как указывает агентство, Торубаров занимал пост регионального министра с августа 2018 года.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

В июне стало известно об отставке по собственному желанию губернатора Астраханской области Сергея Морозова.