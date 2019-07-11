СК начал проверку из-за отравления семьи грибами в Подмосковье

СК начал проверку после того, как семья из четырёх человек отравилась грибами в Подмосковье, трёхлетний ребёнок попал в реанимацию.

«11 июля 2019 года в СМИ появилась информация об отравлении семьи грибами и госпитализации в реанимационное отделение больницы трёхлетнего ребёнка. По данному факту следственным отделом по Чехову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — приводит РИА Новости сообщение Следственного комитета.

В деревне Углешне Чеховского района семья из четырёх человек, один из которых ребёнок, употребила в пищу собранные грибы.

65-летней женщине и её трёхлетнему внуку стало плохо, они были госпитализированы. Остальные члены семьи также обратились в больницу. Ребёнок находится в реанимации в одной из московских больниц.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России предлагает повысить качество и эффективность регулирования рынка дикоросов и не планирует вводить ограничения на сбор гражданами дикорастущих грибов и ягод.