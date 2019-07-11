Более 200 человек заразились кишечной инфекцией в диспансере под Хабаровском

Число заболевших в психоневрологическом диспансере в посёлке Эльбан под Хабаровском, где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, достигло 214 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя учреждения.

«Количество заболевших — 214 человек, большинство — в удовлетворительном состоянии, работают специалисты, в том числе из Амурска и Хабаровска», — уточнил собеседник агентства.

Как рассказали в прокуратуре Хабаровского края, по факту ЧП организована проверка.

«В ходе проверки городской прокуратурой будет дана оценка соблюдению должностными лицами указанного учреждения требований к содержанию подопечных», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы вместе с тренерами после ужина в вагоне-ресторане поезда Анапа — Екатеринбург.