Более 200 человек заразились кишечной инфекцией в диспансере под Хабаровском
«Количество заболевших — 214 человек, большинство — в удовлетворительном состоянии, работают специалисты, в том числе из Амурска и Хабаровска», — уточнил собеседник агентства.
Как рассказали в прокуратуре Хабаровского края, по факту ЧП организована проверка.
«В ходе проверки городской прокуратурой будет дана оценка соблюдению должностными лицами указанного учреждения требований к содержанию подопечных», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы вместе с тренерами после ужина в вагоне-ресторане поезда Анапа — Екатеринбург.