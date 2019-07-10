Из лагеря в Саратовской области госпитализировали 14 детей

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Следственный комитет проводит проверку после того, как из центра детского отдыха в Аткарском районе Саратовской области были госпитализированы 14 детей, которые пожаловались на боли в животе и тошноту.
Из лагеря в Саратовской области госпитализировали 14 детей
  • globallookpress.com

Как отмечает ведомство, 9 июля в центре детского отдыха в селе Лисичкино 13 детей обратились к медику с жалобами на боль в животе и тошноту.

Их осмотрели и направили в больницу в Аткарске. 10 июля за медпомощью обратились ещё пять детей, которых также увезли в медицинское учреждение.

«Из 18 ребят в возрасте от шести до 12 лет 14 были госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей удовлетворительное», — уточнили в СК.

Следователи вместе с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и взяли пробы в пищеблоке, жилых помещениях и местах общего пользования.

Ранее следственные органы Приморья начали проверку по факту госпитализации с кишечной инфекцией 67 воспитанников детского лагеря «Юный рыбак» в Лазовском районе края.

Также URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы вместе с тренерами после ужина в вагоне-ресторане поезда Анапа — Екатеринбург. 

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