В Приморье начата проверка после госпитализации 67 детей из лагеря

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Следственные органы Приморья начали проверку по факту госпитализации с кишечной инфекцией 67 воспитанников детского лагеря «Юный рыбак» в Лазовском районе края.
В Приморье начата проверка после госпитализации 67 детей из лагеря
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«Следственными органами СК России по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту поступления в медицинское учреждение 67 детей из детского лагеря «Юный рыбак» в посёлке Преображение Лазовского района с диагнозом «острая кишечная инфекция», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, региональная прокуратура направила материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Уточняется, что в больницу попали дети в возрасте от семи до 14 лет.

В администрации Приморского края сообщили, что пострадавшие госпитализированы с диагнозом «гастроэнтерит неустановленной этиологии средней степени».

По данным властей, в выходные в лагере был родительский день.

Ранее URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы вместе с тренерами после ужина в вагоне-ресторане поезда Анапа — Екатеринбург. 

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