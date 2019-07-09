В Приморье начата проверка после госпитализации 67 детей из лагеря
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«Следственными органами СК России по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту поступления в медицинское учреждение 67 детей из детского лагеря «Юный рыбак» в посёлке Преображение Лазовского района с диагнозом «острая кишечная инфекция», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, региональная прокуратура направила материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
Уточняется, что в больницу попали дети в возрасте от семи до 14 лет.
В администрации Приморского края сообщили, что пострадавшие госпитализированы с диагнозом «гастроэнтерит неустановленной этиологии средней степени».
По данным властей, в выходные в лагере был родительский день.
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