Умер 83-летний онкобольной, осуждённый в Хакасии за ДТП

В Красноярске 6 июля после обширного инфаркта скоропостижно скончался 83-летний ветеран труда Алексей Мартовский. Он являлся фигурантом уголовного дела о смертельном ДТП в Хакасии и был осуждён в феврале 2019-го на три года лишения свободы.

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Верховный суд Хакасии в начале мая отменил приговор и вернул дело в МВД для нового расследования.

Мартовский и его защита сумели убедить суд, что для расследования обстоятельств столкновения двух машин, приведших к гибели находившегося рядом пешехода, необходимо провести автотехническую экспертизу.

На предварительном следствии, вопреки обычной практике при авариях с летальным исходом, она не проводилась, несмотря на разные версии двух участников ДТП и неоднозначную картину случившегося.

О смерти Мартовского RT рассказал его сын Андрей. По словам мужчины, его отец 20 июня должен был ехать в Саяногорск (Хакасия) к следователю для ознакомления с постановлением о назначении автотехнической экспертизы.

Андрей отметил, что отец очень не хотел ехать, так как расследование вновь было поручено тому же следователю, которая его вела изначально и общаться с которой ему очень не хотелось.

«Говорил, что всё равно ничего не напишет путного. Как раз случился инфаркт. Следователю сразу сообщили и попросили общаться через адвоката. Она же, даже когда он лежал в реанимации, звонила ему, спрашивала когда приедет. К сожалению, 6 июля отец скончался», — рассказал Мартовский.

Несколько дней назад вместе с адвокатом он съездил к следователю в Саяногорск и озвучил последнюю волю отца: будучи уверенным в своей невиновности, тот просил не прекращать следствие и, даже если его не станет, довести расследование до конца.

«Мы с сестрой заявили о нашем решении продолжать следствие. Следователь дала возможность ознакомиться с постановлением о назначении экспертизы. Отец как чувствовал: в постановлении был всего один вопрос эксперту — определить место столкновения», — добавил Андрей.

По его мнению, вопросов к экспертам гораздо больше. Вместе с адвокатом он подготовил ходатайство к следствию, в котором просит поставить на разрешение экспертов в рамках автотехнической экспертизы не один, а 14 вопросов.

Мужчину также удивило, что в постановлении о назначении экспертизы указано, что в месте аварии максимально разрешённая скорость составляет 20 км/ч, в то время как раньше таких данных у следствия не было.

Cледователь пока не ответила на ходатайство. Сын покойного фигуранта дела надеется, что материалы всё же передадут для расследования в другое подразделение, и после похорон отца собирается предпринимать в этом направлении конкретные шаги.

Как ранее рассказывал RT, смертельное ДТП произошло утром 9 августа 2018 года в посёлке Майна — пригороде Саяногорска.

Около 11:00 Алексей Мартовский на своей «Ниве» двигался по второстепенной улице Гагарина. По главной дороге на Infiniti QX50 ехала Татьяна Привалова.

Мартовский поворачивал с второстепенной дороги и не увидел иномарку, в результате чего произошло столкновение. От сильного удара «Ниву» отбросило на обочину, где стояли три женщины. В итоге все они получили различные травмы, а одна из них позднее скончалась в больнице.

22 февраля 2019 года Мартовского приговорили к трём годам колонии-поселения, однако после вынесения приговора выяснилось, что у мужчины онкологическое заболевание.

7 мая Верховный суд Хакасии отменил приговор суда.