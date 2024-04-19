Герои проекта «Не один на один» получили паспорта РФ после запроса RT в МВД

Герои проекта «Не один на один» Евгений и Елена Поляковы, обратившиеся в редакцию RT за помощью в оформлении гражданства РФ, получили российские паспорта. Ранее у них не смогли принять заявления на оформление вида на жительство (ВНЖ) из-за отсутствия на полученных в Канаде справках о несудимости штампов российского консульства. Поляковым пришлось повторно выехать в Канаду, чтобы получить правильно заверенные справки, и затем ещё раз обратиться с заявлениями о выдаче ВНЖ. По словам Евгения, после запроса RT в МВД в миграционной службе к ним отнеслись внимательно, приняли заявления и разъяснили порядок получения документов.

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Жители Крыма 57-летний Евгений и 57-летняя Елена Поляковы, вернувшиеся в Россию из Канады, стали гражданами РФ. Вчера им вручили российские паспорта.

«Мы очень рады и счастливы, — рассказывают супруги. — Эмоции переполняют. Такой долгий, трудный, тернистый путь, но тем не менее мы его преодолели. Многие люди нам помогали, и ваша помощь тоже внесла значительную лепту в наш успех. Мы ждали этого момента с 1991 года. Когда Союз распался и Крым по недоразумению оказался в другой стране, то, конечно, большинство крымчан были очень огорчены, а те, кто мог, разными путями пытались получить российское гражданство. В 2014 году после присоединения мы очень хотели вернуться и стать гражданами РФ, но в консульстве нам сказали, что на момент референдума мы не находились в Крыму, поэтому идти придётся другим путём».

При этом, по словам Поляковых, при оформлении гражданства не только им, но и их сыну Михаилу пришлось столкнуться с проблемами при подаче документов. Из-за чего он так и не смог получить паспорт и вынужден был вернуться в Канаду.

«Сыну необходимо работать, чтобы не терять квалификацию. Он IT-специалист, мог бы приносить пользу Родине, но из-за того, что он из недружественной страны, ему запрещено работать на территории России в процессе подачи документов на ВНЖ и ожидания решения. При этом он всем сердцем хочет жить здесь», — говорит Елена.

По словам женщины, для соотечественников, которые волею судеб оказались отрезанными от своей Родины и хотят сейчас вернуться из недружественных стран, получение гражданства — это испытание.

«Система, конечно, несовершенна, — объясняет Елена. — Тем не менее простые люди на местах — работники миграционной службы — довольно много нам помогали в меру своих возможностей. Они отнеслись к нам доброжелательно и действовали в рамках закона, но закон нуждается в усовершенствовании».

Отсутствовал штамп

Елена и Евгений Поляковы вместе с сыном Михаилом переехали из Крыма в Канаду в 2002 году. Как они ранее рассказывали RT, причиной послужило неприятие украинизации в Крыму, а также отсутствие перспектив для их будущего. На тот момент у супругов уже было украинское гражданство, а их сын от украинского паспорта отказался. В Канаду он поехал по проездному документу, в котором его имя записали как Мыхайло. По словам Елены, власти страны уже тогда меняли гражданам имена и записывали их на украинский манер. По приезде в Канаду родители сменили ему имя на Майкл, а затем он получил канадский паспорт.

По словам Елены, для переезда они выбрали Канаду, так как там была работа по их специальностям, а иммиграционный процесс — быстрым и лёгким. Но после того как Крым вернулся в состав России, Поляковы тоже решили вернуться. Кроме того, их пожилым родителям требовался уход.

Отец Евгения Александр Флорентьевич Поляков — ветеран Великой Отечественной войны, инвалид. Вместе с супругой постоянно проживает в Севастополе. Родители Елены живут в Ялте.

В Россию Поляковы приехали в апреле 2023 года и сразу занялись оформлением разрешительных документов. Так как у них были основания для упрощённого порядка получения российского гражданства, они собрали пакет документов и попытались подать заявления на вид на жительство (ВНЖ), однако их не приняли. На справках о несудимости, полученных в Канаде и заверенных у нотариуса, был проставлен штамп МИД Канады, но отсутствовал штамп российского консульства.

Как объясняла Елена RT, на сайте «Госуслуг» они прочитали, что заверение документов нужно было делать либо в консульстве страны, гражданами которой являются заявители, либо в МИД России.

Поляковы планировали попасть на приём в российское консульство в Торонто, но там перестали принимать иностранных граждан после того, как украинцы начали угрожать сотрудникам дипломатического ведомства.

В консульствах РФ в других городах Канады Поляковых направляли по месту проживания — обратно в Торонто. При этом справка о несудимости имеет срок действия всего три месяца. За это время Поляковы должны были успеть вернуться в Россию, записаться на приём и подать документы.

Так как справка не была заверена в консульстве РФ, подача заявлений Поляковых на ВНЖ была отклонена.

Супругам пришлось вернуться в Канаду, заново получить справки о несудимости, но уже со штампами российского консульства, вернуться в Россию и повторно подать документы.

После запроса RT в МВД в УМВД России по городу Севастополю и МВД по Республике Крым были направлены рекомендации об оказании содействия семье в оформлении российского гражданства. Через четыре месяца они получили ВНЖ, а затем — паспорта РФ.