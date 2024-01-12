«Мы очень счастливы»: вернувшиеся в Крым из Канады соотечественники получили вид на жительство в РФ

Героям проекта «Не один на один» Евгению Полякову и его жене Елене выдали вид на жительство в РФ. Супруги переехали в Крым из Канады в апреле 2023 года и пытались оформить российское гражданство, однако заявления на оформление документов у них не приняли из-за того, что на их справках о несудимости в Канаде отсутствовал штамп российского консульства. Поляковым пришлось повторно получать необходимые правильно заверенные бумаги, после чего у них приняли документы. Следующим шагом для Евгения и Елены станет получение российского гражданства.

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Уроженцы Крыма 57-летний Евгений и 56-летняя Елена Поляковы, обратившиеся за помощью в оформлении российского гражданства в проект «Не один на один», получили вид на жительство (ВНЖ). Ранее супруги не смогли подать заявления, так как на их справках о несудимости в Канаде, где они проживали более 20 лет, был поставлен штамп МИД Канады, но отсутствовал штамп российского консульства. Тогда как Канада не является участницей Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов. Поляковым пришлось вновь получить справки, но уже со штампами российского консульства, после чего у них приняли заявления.

«Мы подавали заявления в Севастополе, — рассказывает Евгений RT. — На приёме показали инспектору ответ на запрос, который вы направляли в МВД. Она проявила к нам внимательность и корректность. Приняла у нас заявления и сообщила о сроках рассмотрения. Ровно через четыре месяца с момента подачи документов мы получили вид на жительство. Наши родители и мы очень счастливы! Спасибо вам большое за помощь! Сын пока остался в Канаде, так как он не может так долго быть без работы. Планирует подавать заявление в следующем году. Когда мы станем гражданами РФ, ему будет проще получить российский паспорт».

Отсутствовал штамп

Семья Поляковых родом из Крыма. В Канаду они переехали в 2002 году, так как были недовольны украинизацией, начавшейся на полуострове, а также отсутствием перспектив. В Канаде, по словам Елены, была простая миграционная политика и лёгкий процесс оформления гражданства, поэтому они выбрали для переезда именно эту страну. Супруги выехали туда как граждане Украины, а их сын Михаил — как несовершеннолетний без гражданства. Украинское он принимать отказался. При выезде ему оформили справку, в которой имя Михаил написали на украинский манер — Мыхайло. По приезде в Канаду он сменил имя на Майкл, а затем получил канадский паспорт.

Вернуться в Россию Поляковы решили из-за русофобии, которая, по их словам, процветает на Западе. Кроме того, родители Евгения и Елены, проживающие в России, нуждаются в уходе. Отец Евгения Александр Флорентьевич Поляков — ветеран Великой Отечественной войны, инвалид. Вместе с супругой постоянно проживает в Севастополе. Родители Елены живут в Ялте.

В Россию Поляковы приехали в апреле 2023 года и сразу же попытались подать заявления на оформление ВНЖ в упрощённом порядке на основании того, что их родители являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории РФ. Однако документы у них принять не смогли, потому что на их справках о несудимости в Канаде, заверенных у нотариуса, был проставлен штамп МИД Канады, но отсутствовал штамп российского консульства.

Как ранее объясняла RT Елена, на сайте «Госуслуги» было написано, что при подаче документов их заверение нужно было делать или в консульстве страны, гражданином которой является заявитель, или в МИД России. В российское консульство в Торонто супруги попасть не смогли, так как там на некоторое время прекратился приём иностранных граждан.

Украинская община, по словам Елены, угрожала сотрудникам консульства, поэтому они ограничили приём.

В консульствах РФ в других провинциях Поляковых отправляли по месту жительства — в Торонто. В результате получить штамп на справке о несудимости из консульства РФ они не смогли и документы на ВНЖ у них не приняли.

В МИД России супругам пояснили, что консульский департамент министерства осуществляет легализацию только официальных российских документов. Что касается иностранных документов, то они подлежат легализации в стране их происхождения. При этом, поскольку Канада не является участницей Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, справки о несудимости Поляковы должны были сначала легализовать в МИД Канады, а затем в одном из российских консульских учреждений в этой стране.

В свою очередь, в МВД RT сообщили, что готовы оказать семье помощь в оформлении российского гражданства, поэтому в УМВД России по городу Севастополю и МВД по Республике Крым были направлены соответствующие рекомендации. Поляковы предоставили правильно заверенные справки, после чего у них приняли заявления на ВНЖ.