Русская семья из Канады пытается оформить гражданство РФ

Русская семья из Канады обратилась в проект «Не один на один» с просьбой помочь им получить гражданство РФ. Супруги, 57-летний Евгений и 56-летняя Елена Поляковы, а также их сын, 31-летний Михаил, решили переехать жить в Россию, из-за царящих на Западе русофобских настроений. Кроме того, в Крыму живут пожилые родители Евгения и Елены, которым требуется уход. С первого раза подать документы на оформление вида на жительство Поляковы не смогли из-за отсутствия штампов консульства РФ на справке о несудимости. Семье пришлось улететь в Канаду и повторно оформить все необходимые бумаги, заверив их печатями. После этого у Евгения и Елены заявления были приняты, а Михаил не вернулся в Россию — ему пришлось остаться в Канаде, так как он не может себе позволить не работать по несколько месяцев. Ещё раз попытаться получить гражданство РФ он попробует в следующем году.

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Семья Поляковых переехала жить в Канаду из Крыма в 2002 году. Евгений и Елена на тот момент были гражданами Украины. Их сын Михаил украинский паспорт не получил.

«От отказался от украинского гражданства, — рассказывает Елена. — Мы увезли его в Канаду, когда он был несовершеннолетним, по соответствующему проездному документу. С этой справкой тоже возникли трудности. На тот момент украинское правительство уже всех насильно переименовывало, и Михаила они назвали Мыхайло. В английском спеллинге это была ужасная мешанина из букв и звуков, поэтому по приезде мы сменили его имя на Майкл, а затем он оформил канадский паспорт».

Причиной переезда, по словам Поляковых, послужило неприятие украинизации в Крыму, а также отсутствие перспектив для их будущего и будущего их сына.

Канаду супруги выбрали, потому что миграционная политика этой страны была проста, требовались специалисты и иммиграционный процесс был быстрым и лёгким. Впрочем, уже в скором времени они решили вернуться на родину.

«Мы, как люди, рождённые в Крыму, сначала были гражданами СССР, — рассказывает Елена. — Потом жили в украинском Крыму. Теперь Крым российский, и мы этому безумно рады и счастливы. Восприняли эту новость с большим воодушевлением. И конечно же, мы хотим вернуться на свою Родину, чтобы быть с семьёй, с роднёй. Мы изначально так и планировали сделать. Тем более что на Западе сейчас невозможно находиться из-за всей этой русофобии и истерии. Нормальные люди там жить не могут».

Отец Евгения Александр Флорентьевич Поляков — ветеран Великой Отечественной войны, инвалид. Вместе с супругой постоянно проживает в Севастополе. Родители Елены живут в Ялте.

Не приняли заявления

Приехав в Россию в апреле 2023 года, семья столкнулась с проблемой при подаче документов на вид на жительство (ВНЖ) в упрощённом порядке. На их справках о несудимости в Канаде, заверенных у нотариуса, был проставлен штамп МИД Канады, но отсутствовал штамп российского консульства.

«На «Госуслугах» была фраза, которую можно было толковать двояко, — объясняет Елена. — Что заверение документов нужно делать или в консульстве вашей страны, или это может сделать МИД России. В Торонто, где мы проживали, очень большая украинская община, которая начала кошмарить российское консульство и угрожать сотрудникам. После этого они отгородились от всех иностранцев и начали принимать только российских граждан. Мы физически туда не смогли попасть. Когда мы обращались в консульства РФ в других провинциях, нас отправляли по месту проживания — в Торонто. Получился замкнутый круг. Кроме того, справки имеют срок действия всего три месяца. За это время надо успеть вернуться в Россию, записаться на приём и подать документы, поэтому, не дождавшись легализации бумаг, мы выехали в Россию».

Без правильно заверенных справок о несудимости у Поляковых не приняли заявления на ВНЖ.

Как позже пояснили супругам в МИД России, согласно Административному регламенту Министерства по предоставлению государственной услуги по консульской легализации документов, утверждённому приказом МИД России от 18.06.2012 г. №9470, консульский департамент министерства осуществляет легализацию только официальных российских документов. Что касается иностранных документов, то они подлежат легализации в стране их происхождения.

Таким образом, справка об отсутствии судимости, выданная в Канаде — стране, которая не является участницей Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, для использования на территории РФ должна быть последовательно легализована в МИД Канады, а затем в одном из российских консульских учреждений в этой стране.

Новые справки

RT направил запрос в МВД с просьбой оказать содействие Поляковым в оформлении российского гражданства. Как сообщили в пресс-службе министерства, у семьи усматриваются основания для подачи документов в упрощённом порядке.

«До обращения с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации Поляковым необходимо оформить вид на жительство в Российской Федерации. С целью оказания содействия семье Поляковых в приобретении гражданства РФ в УМВД России по г. Севастополю и МВД по Республике Крым направлены соответствующие рекомендации», — сказали в МВД.

Поляковым пришлось вновь улететь в Канаду, чтобы ещё раз попытаться получить справки о несудимости и смене имени, но уже со штампами российского консульства.

«Мы взяли новые справки, — рассказывает Евгений. — Заверили их в МИД Канады и в консульстве России в Оттаве. Вернулись в Крым и на прошлой неделе наконец-то подали заявления на ВНЖ. Сын остался в Канаде, так как не может так долго быть без работы. Планирует подавать документы в следующем году. Честно говоря, он к тому же был расстроен таким отношением чиновников к молодым перспективным соотечественникам, которые искренне хотят вернуться на Родину».