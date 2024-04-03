Награждённый за мужество боец получил паспорт РФ после запроса RT в МВД

Герой проекта «Не один на один» 45-летний Ильяс Шаймарданов, награждённый памятной медалью «За мужество», стал гражданином РФ. МВД оказало ему содействие в выдаче документа в рамках проекта «Не один на один». Ранее мужчина несколько раз пытался подать заявление о приобретении российского гражданства, но помочь ему не смогли. После запроса RT в МВД его заявление приняли к рассмотрению и в кратчайшие сроки выдали паспорт РФ.

© Фото из личного архива

Гражданин Узбекистана 45-летний Ильяс Шаймарданов, обратившийся в проект «Не один на один», получил российский паспорт. МВД оказало ему содействие в принятии заявления о приобретении гражданства РФ после запроса RT.

«Меня пригласили в миграционное управление и выдали российский паспорт. Спасибо огромное и низкий поклон! — благодарит Ильяс. — Два года мучений. На СВО мы находимся на самых огневых позициях, и я боялся просто не дожить до получения паспорта. Несколько моих ребят из отряда не успели стать гражданами РФ. Огромная благодарность вашему проекту и Маргарите Симоньян за участие в жизни людей».

По словам Шаймарданова, в ближайших планах у него зарегистрировать отношения с гражданской супругой и получить удостоверение ветерана боевых действий.

«Сейчас я дома в Донецке, — рассказывает боец. — В конце апреля кончается контракт. Может, отпуск возьму. Пока от радости не понимаю, что дальше делать. Теперь я смогу зарегистрировать брак со своей гражданской женой. Ещё в части должны выдать военный билет РФ и удостоверение ветерана боевых действий. Без паспорта я не мог его получить».

Ильяс Шаймарданов из семьи этнических татар, родился в посёлке Прибельский Башкирской АССР. Шаймарданов вырос в детдоме — его родители развелись, отец умер, а мать оставила сына, чтобы налаживать личную жизнь.

Вскоре детский дом в Башкирии, где проживал Ильяс, закрылся, и его отправили в Узбекскую ССР в детдом в Самарканде. По словам мужчины, ни он, ни его родственники не давали на это согласие. После распада Советского Союза он оказался на территории Узбекистана. Там он получил паспорт гражданина Узбекистана, окончил профессиональное училище и устроился работать сварщиком на завод, но через некоторое время столкнулся с притеснением по национальному признаку, из-за чего уволился и решил переехать жить в Россию.

Около десяти лет Ильяс прожил в Москве, где нашёл работу и пытался оформить российское гражданство. В миграционной службе, по его словам, ему предложил помощь юрист. Ильяс согласился, отдал ему все справки, оплатил работу, но документы ему не сделали.

Мечтал стать военным

По словам Шаймарданова, он всегда мечтал стать военным и служить своей стране, поэтому сразу после начала специальной военной операции заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на передовую. Своё желание он также объяснял тем, что наконец-то мог заслужить российское гражданство.

Ильяс вместе со своим отрядом участвует в штурмовых операциях на самых сложных направлениях. За спасение людей он был награждён памятной медалью «За мужество».

Командиры бойца дважды ходатайствовали об оказании ему содействия в оформлении российского гражданства. Он подал все необходимые документы, но помочь ему не смогли ни в первый, ни во второй раз. При этом его узбекский паспорт в прошлом году стал недействительным.

В декабре прошлого года Ильяс, выполняя боевые задачи в зоне СВО, получил множественные осколочные ранения ноги и два месяца провёл в госпитале. При этом дорогие лекарства, как он говорит, приходилось оплачивать самостоятельно из-за отсутствия российского гражданства. В госпитале он познакомился с девушкой, которая за ним ухаживала, и они решили пожениться, но без документов оформить отношения не получалось.

Ильяс обратился в проект «Не один на один» и попросил помочь ему в получении российского паспорта.

RT направил запрос в МВД. Как пояснили в пресс-службе министерства, 15 февраля 2024 года у Шаймарданова приняли заявление о приобретении гражданства на основании ч. 9 ст. 16 Федерального закона от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации с применением положений Указа президента Российской Федерации от 4 января 2024 года №10 «О приёме в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации или воинских формированиях, и членов их семей». О принятом решении Шаймарданова пообещали уведомить.

Через месяц бойца пригласили на приём в миграционное управление и вручили российский паспорт.