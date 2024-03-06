«Я не трус и спасал людей»: МВД после запроса RT помогает получить гражданство РФ награждённому за мужество бойцу

Гражданин Узбекистана 45-летний Ильяс Шаймарданов заключил контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ сразу после начала специальной военной операции. За это время он был награждён медалью «За мужество», провёл два месяца в госпитале после множественных ранений ноги, а сейчас снова на передовой. Ильяс несколько раз пытался подать заявление на получение российского гражданства, но помочь ему не могли. После запроса RT в МВД у бойца приняли документы и пообещали в установленные законом сроки уведомить его о решении.

РИА Новости

Обратившийся в проект «Не один на один» 45-летний Ильяс Шаймарданов родился в посёлке Прибельском Башкирской АССР. Его родители — этнические татары, родились, жили и были похоронены в Башкирии. В Узбекистане Ильяс оказался после того, как стал воспитанником детского дома.

«Родители развелись, когда я был ещё маленький, — вспоминает Ильяс. — Отец умер, и мать определила меня в детский дом, чтобы устраивать свою личную жизнь. Через какое-то время детский дом в Башкирии, где я жил, закрылся, а меня отправили в Узбекскую ССР в детский дом в Самарканде. Как я узнал позже от родственников, решение о моём переселении в другую республику было принято неизвестно какими органами и непонятно на каком основании, против моей воли и воли моих родственников. Я находился там до 1991 года как гражданин СССР, а после отделения Узбекистана был лишён своей родины по независящим от меня обстоятельствам».

В Узбекистане Ильяс окончил профессиональное училище, получил узбекский паспорт и устроился работать сварщиком на завод. Но, по его словам, через некоторое время он столкнулся с притеснением по национальному признаку.

«В те годы русских в Узбекистане притесняли, — объясняет мужчина. — Говорили: «Ты русский? Татарин? Ну вот и езжай в свою Россию». Мне пришлось уволиться с завода».

Ильяс решил вернуться в Россию около десяти лет назад. Поселился в Москве, нашёл работу и попытался оформить российское гражданство. В миграционной службе, как рассказывает Шаймарданов, ему предложил помощь юрист: обещал помочь с документами.

«Я очень понадеялся на его помощь. Бегал в миграционную службу, приносил все необходимые справки, а в итоге с меня взяли деньги и обманули. Никаких документов не дали. Остался один узбекский паспорт на руках», — говорит собеседник RT.

Мечтал стать военным

После начала специальной военной операции Ильяс заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на передовую. Своё желание боец объясняет тем, что всегда мечтал стать военным и служить своей стране.

«Я решил, что так смогу отдать долг Родине и заслужить российское гражданство, которого меня лишили ещё в детстве», — говорит Шаймарданов.

Ильяс находится на передовой второй год. За это время командиры войсковых частей уже дважды ходатайствовали об оказании ему содействия в оформлении российского гражданства. Помимо Ильяса, в список были включены ещё два бойца. По словам Шаймарданова, они подали все необходимые документы, но в оформлении гражданства им помочь не смогли ни в первый, ни во второй раз. Вместе с тем срок действия его узбекского паспорта истёк в прошлом году.

«Когда я в очередной раз пытался подать документы в Донецке, у меня спросили, почему я один, где ещё два товарища, за которых ходатайствовала часть. Я объяснил, что их больше нет. И что, возможно, скоро и меня не будет, но мне сказали ждать ещё полгода», — говорит Ильяс.

Несколько месяцев назад Шаймарданов был награждён медалью «За мужество».

«Мы с бойцами участвуем в штурмовых операциях на самых тяжёлых направлениях. Медаль вручили за то, что я не трус и спасал людей», — говорит Ильяс.

В декабре прошлого года Ильяс, выполняя боевые задачи в зоне СВО, получил множественные осколочные ранения ноги. Два месяца он провёл в госпитале. Дорогие лекарства, по его словам, приходилось покупать за свой счёт из-за отсутствия российского гражданства.

«Пока я лежал в госпитале, ко мне командир приезжал, наш комбат, — продолжает боец. — Рассказал, что мои ребята за меня переживали, хотели, чтобы я скорее встал на ноги. Мол, без меня не хотят на штурм идти».

Также в госпитале, по словам Ильяса, за ним ухаживала девушка. Они решили пожениться, но из-за отсутствия действительных документов брак зарегистрировать до сих пор не могут.

Уведомят о решении

За помощью в оформлении российского гражданства Ильяс обратился в проект «Не один на один». RT направил запрос в МВД с просьбой оказать бойцу содействие в получении паспорта РФ. После обращения у бойца приняли заявление о приобретении российского гражданства.

«Сообщаем, что заявление Шаймарданова И.Ф. о приёме в гражданство Российской Федерации на основании ч. 9 ст. 16 Федерального закона от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации с применением положений Указа президента Российской Федерации от 4 января 2024 года №10 «О приёме в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации или воинских формированиях, и членов их семей» 15 февраля 2024 года принято к рассмотрению. О принятом решении Шаймарданов И.Ф. будет уведомлен указанным территориальным органом МВД России в установленный срок», — сообщили в пресс-службе МВД.

В середине февраля Ильяса выписали из госпиталя, и он вновь ушёл на передовую.

«Я готов выполнять боевые задачи. Я смотрю смерти в глаза уже не первый раз. Я просто прошу: дайте мне то, что положено. Рассмотрения моего заявления я буду ждать с большой надеждой. Дожить бы. Спасибо вам за помощь», — поблагодарил Ильяс.