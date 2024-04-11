МВД помогает соотечественникам из Казахстана оформить российское гражданство

Граждане Казахстана Оксана Старовойтова и её муж Илья Глушков с 2013 года живут в России, но до сих пор не получили гражданства РФ. Сначала они поселились в Алтайском крае. Оксане там выдали разрешение на временное проживание, а Илье отказали. Затем супруги переехали из села в Барнаул. Там они тоже собрали пакет документов, но, как говорит Оксана, ответа по итогам рассмотрения заявлений не последовало. В 2014 году семья переехала жить в Новосибирск, опять попыталась начать процесс оформления российского гражданства — и снова безуспешно. В конце прошлого года у них истекли сроки действия казахстанских паспортов. Возвращаться в Казахстан им некуда, поэтому они обратились в проект «Не один на один». После запроса RT в МВД у супругов приняли заявления на установление личности, а также сообщили, что у них есть основания для приёма в гражданство России.

РИА Новости

© Сергей Батурин

Жители Новосибирска, 45-летняя Оксана Старовойтова и её муж, 47-летний Илья Глушков, 11 лет назад переехали из Казахстана в РФ. За это время они трижды пытались оформить российское гражданство, но так и не смогли его получить.

Оксана родилась в городе Усть-Каменогорске Казахской ССР. Её родители родом из Алтайского края, в советское время их направили в Казахстан по распределению, как и родителей её мужа Ильи Глушкова.

Илья и Оксана зарегистрировали брак в 2012 году и через год переехали жить в Россию.

«После распада СССР у нас забрали советские документы и выдали казахстанские паспорта, — рассказала Оксана. — Но нас всегда тянуло на родину, в Россию. В Казахстане нет возможности жить. Там мы столкнулись с ущемлением прав и свобод, с тем, что не было возможности говорить на родном языке. Там другая страна, другая вера. Несмотря на то что у меня высшее экономическое образование, а муж — электрогазосварщик 5-го разряда, профессионал в своём деле, нам предлагали работу только низшей квалификации. Мы вынуждены были работать обслуживающим персоналом — продавцом и разнорабочим».

По словам Оксаны, была ещё одна причина, по которой семья хотела уехать из страны: её брата, которому только исполнился 21 год, убили. Она боялась оставаться в Казахстане и хотела уехать из страны, чтобы ничто не напоминало ей о трагедии.

Три раза подавали документы

После переезда в Россию супруги поселились в небольшом селе в Алтайском крае. На накопленные сбережения купили дом, сделали регистрацию, собрали необходимые документы и подали заявления на оформление разрешений на временное проживание (РВП). В феврале 2014 года Оксане выдали РВП, а её мужу отказали. Каждые три месяца он ездил на границу обновлять миграционную карту.

По словам Оксаны, сотрудники миграционной службы посоветовали им попробовать подать документы в Барнауле. Но там в миграционной службе Оксане сказали, что из-за смены места жительства ей нужно заново получать РВП. Вместе с супругом они опять собрали все документы и подали заявления, но, по словам Оксаны, никакого ответа по итогам рассмотрения не последовало.

«Нам сказали: ждите рассмотрения, — рассказала она. — Мы ждали, но безрезультатно. В итоге срок моего РВП истёк, а мужу вообще так ничего и не выдали».

В конце 2014 года семья переехала жить в Новосибирск и ещё раз попробовала оформить разрешительные документы.

«Когда мы пришли в паспортный стол, у нас спросили, зачем мы приехали в Россию: мол, нас и так таких тут много. Я объясняла, что не прошу никаких денег — ни подъёмных, никаких. Мне ничего не надо, хочу только покоя. Ещё так мотивировали: «Подождите: вы же русские, вы терпеливые». Вот мы дожили до 2024 года — и всё ждём», — сказала Оксана.

В конце прошлого года у Оксаны и Ильи истекли сроки действия казахстанских паспортов. Возвращаться в Казахстан им не к кому и некуда. Родители Ильи — граждане РФ, проживают в Ленинградской области.

«Мы боимся, что могут депортировать из России, — призналась женщина. — В Казахстане нет возможности жить. Нам туда даже не к кому ехать. Моих родителей уже нет. А родители мужа не в курсе, что у нас нет гражданства РФ. Для них это будет потрясением».

Необходимо получить вид на жительство

RT направил запрос в МВД с просьбой оказать возможное содействие Оксане и Илье в оформлении российского гражданства. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ГУ МВД России по Новосибирской области были направлены соответствующие рекомендации.

«В целях обеспечения законного нахождения на территории РФ указанных в обращении граждан в ГУ МВД России по Новосибирской области направлены соответствующие рекомендации. Информируем, что у них имеются основания для приёма в гражданство РФ в соответствии с положениями Федерального закона от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». При этом до решения вопроса приёма в гражданство РФ им необходимо получить вид на жительство в РФ», — пояснили RT в пресс-службе министерства.

По словам Оксаны, с ней связались специалисты миграционной службы и пригласили на приём.

«Спасибо вам, что вы нас не бросаете в такой тяжёлой жизненной ситуации, — благодарит Оксана. — Сегодня мы отнесли все ксерокопии своих документов, а также автобиографию, которую нам помогла составить специалист из миграционной службы. Спасибо ей огромное... Заявления на установление личности у нас приняли, взяли наш номер телефона и сказали, что в ближайшее время позвонят. Будем ждать звонка».