ВС Хакасии отменил приговор 83-летнему онкобольному, осуждённому за ДТП

Верховный суд Хакасии отменил приговор Саяногорского городского суда в отношении 83-летнего инвалида III группы по слуху, ветерана труда с 45-летним стажем Алексея Мартовского. Об этом сообщили RT в пресс-службе региональной прокуратуры.

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После публикации RT по указанию Генпрокуратуры России прокуратура Республики Хакасия проверила законность приговора Мартовскому.

«Установлено, что в ходе предварительного расследования были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, влекущие отмену приговора и возвращение дела прокурору в порядке ст. 237 УПК, поскольку обвинительное заключение составлено за сроками предварительного следствия», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных при расследовании уголовного дела, в адрес начальника СУ МВД России по Республике Хакасия судом вынесено частное постановление.

Сын Алексея Мартовского Андрей поделился радостью в связи с данным решением.

«Спасибо большое за помощь! Дело отца отменено и отправлено прокурору. Вынесено также частное определение о качестве следствия! Если бы не RT, мой отец бы попал в колонию и умер», — сказал он.

Как ранее рассказывал RT, смертельное ДТП произошло утром 9 августа 2018 года в пригороде Саяногорска — посёлке Майна.

Около 11:00 Мартовский на своей «Ниве» двигался по второстепенной улице Гагарина. По главной дороге на Infiniti QX50 двигалась Татьяна Привалова. Мартовский поворачивал с второстепенной дороги и не увидел иномарку, в результате чего произошло столкновение. От сильного удара «Ниву» отбросило на обочину, где стояли три женщины. В итоге все они получили различные травмы, а одна из них позднее скончалась в больнице.

22 февраля 2019 года мужчину приговорили к трём годам колонии-поселения, однако после вынесения приговора выяснилось, что у мужчины онкология.