Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
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Согласно документу, госорганы и органы местного самоуправления смогут принимать соответствующие решения на основании сведений из электронного федерального реестра.

Председатель ГД Вячеслав Володин пояснил, что теперь не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус «бумажной» справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации.

По его словам, проект касается более 11 млн россиян. 

Как отмечается, одна из поправок упрощает реализацию права инвалидов на парковку в разных городах страны.

Ранее в России упростили процедуру установления инвалидности детям с диабетом.

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