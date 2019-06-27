Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом. Об этом сообщается на сайте правительства.
Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом
  • РИА Новости

В документе отмечается, что ранее детям с данным диагнозом устанавливалась категория инвалидности до 14 лет.

Однако дети в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие данное заболевание, также нуждаются в поддержке родителей и врачей «в связи с резкими колебаниями уровня сахара в крови на фоне гормональной перестройки, физической и эмоциональной нагрузки», которые при отсутствии наблюдения могут вызвать осложнения.

«Подписанным постановлением установлено, что категория «ребёнок-инвалид» присваивается при освидетельствовании детей с инсулинозависимым сахарным диабетом до достижения возраста 18 лет», — говорится в принятом постановлении.

Ранее в России упростили процедуру установления инвалидности.

В частности, был введён электронный документооборот между медицинскими инстанциями, который позволит сократить сроки оформления инвалидности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить