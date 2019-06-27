Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом. Об этом сообщается на сайте правительства.

В документе отмечается, что ранее детям с данным диагнозом устанавливалась категория инвалидности до 14 лет.

Однако дети в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие данное заболевание, также нуждаются в поддержке родителей и врачей «в связи с резкими колебаниями уровня сахара в крови на фоне гормональной перестройки, физической и эмоциональной нагрузки», которые при отсутствии наблюдения могут вызвать осложнения.

«Подписанным постановлением установлено, что категория «ребёнок-инвалид» присваивается при освидетельствовании детей с инсулинозависимым сахарным диабетом до достижения возраста 18 лет», — говорится в принятом постановлении.

Ранее в России упростили процедуру установления инвалидности.

В частности, был введён электронный документооборот между медицинскими инстанциями, который позволит сократить сроки оформления инвалидности.