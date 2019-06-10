В Госдуме предложили в разы увеличить выплаты по уходу за инвалидами

Короткая ссылка
В Государственную думу был внесён законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
В Госдуме предложили в разы увеличить выплаты по уходу за инвалидами
  • © Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

«Проживающие на территории Российской Федерации неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), имеют право на получение ежемесячной компенсационной выплаты... Выплата за уход устанавливается в размере 10 тыс. рублей», — говорится в тексте документа.

В законопроекте также содержится положение, согласно которому данная выплата подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Как указывают авторы документа, выплаты будут получать лишь те люди, которые заботятся об инвалиде и при этом являются вынужденно бросившими работу.

Свою инициативу депутаты объяснили тем, что президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию предложил повысить выплату по уходу за любым ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы с 1 июля текущего года до 10 тыс. рублей, однако, по мнению парламентариев, «уход за инвалидом I группы не отличается от ухода за инвалидом с детства I группы».

Ранее Путин подписал указ о повышении с 1 июля ежемесячных пособий по уходу за детьми с инвалидностью I группы до 10 тыс. рублей.

В мае портал «Москва 24» со ссылкой на кабмин сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить