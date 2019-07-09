Более 450 человек госпитализировали в Иркутской области из-за паводка
«За медицинской помощью за всё время действия ЧС обратились почти 3,3 тыс. человек. Госпитализированы 457», — цитирует его РИА Новости.
По последним данным, из-за паводков в регионе погибли 23 человека. Как отмечал вице-премьер Виталий Мутко, для восстановления инфраструктуры в Иркутской области потребуется около 8,5 млрд рублей.
Пострадавшим от удара стихии в Иркутской области выплатили 165 млн рублей, единовременную материальную помощь получили более 16,5 тыс. человек.
Телеканал «360» передавал, что в Балашихе, Дмитрове, Долгопрудном, Звёздном Городке, Королёве, Талдоме и Электростали Московской области открыли сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка.