Специалисты обследовали более семи тысяч домов в Иркутской области

Более семи тысяч домов в зоне подтопления в Иркутской области обследованы, предстоит дать заключение ещё по трём тысячам. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра социальной политики, опеки и попечительства Владимира Родионова.

«На затопленных территориях обследовано 7218 домов, необходимо дать заключение ещё по трём тысячам. У нас на включение в список на получение выплат по утере имущества подано 5680 заявлений, в настоящее время готовы документы ещё на 2459 человек», — приводит РИА Новости слова Родионова.

Паводок в Иркутской области стал рекордным по количеству выпавших осадков и по уровню вышедших из берегов рек, отметили в региональном гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Более 400 человек были госпитализированы.

В зону бедствия направлены около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолёт Ан-12 и три вертолёта Ми-8.

URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.