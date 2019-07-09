Специалисты обследовали более семи тысяч домов в Иркутской области
«На затопленных территориях обследовано 7218 домов, необходимо дать заключение ещё по трём тысячам. У нас на включение в список на получение выплат по утере имущества подано 5680 заявлений, в настоящее время готовы документы ещё на 2459 человек», — приводит РИА Новости слова Родионова.
Паводок в Иркутской области стал рекордным по количеству выпавших осадков и по уровню вышедших из берегов рек, отметили в региональном гидрометцентре.
Ранее сообщалось, что число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Более 400 человек были госпитализированы.
В зону бедствия направлены около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолёт Ан-12 и три вертолёта Ми-8.
URA.RU передавало, что Ханты-Мансийский автономный округ готов помочь детям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.